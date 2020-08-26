شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يستعد لمهاجمة مقاومته القياسية – تحليل – 26-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شركة أمازون (AMAZON) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.18% بما يعادل 39.03 نقطة ليستقر على سعر 3,346.49، ليستهدف السهم بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة القياسي 3,343.00، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة من السهم لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بها، مما قد يحد من مكاسب السهم القادمة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 3,343.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 3,621.74.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد