القابضة السعودية تتكبد خسائر بنحو 3.3 مليار ريال

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض



سجلت شركة المملكة القابضة السعودية خسائر بنحو 3.3 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بـ 3 مليارات ريال في النصف الأول من العام الماضي.

وتحولت الشركة لخسارة في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 1.12 مليار ريال، مقابل أرباح بنحو 143.6 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

وعزت الشركة أسباب الخسارة إلى انخفاض حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وأيضا ارتفاع الخسائر الأخرى وانخفاض ايرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى وارتفاع خسائر أصول مالية.

وتعد شركة المملكة القابضة من أكبر الشركات في السعودية، من حيث النشاط الاقتصادي والاستثمار والتبادل التجاري.