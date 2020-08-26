شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام قرب ذروة 5 أشهر بعد انخفاض المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، ليقترب الخام الأمريكي من ملامسة أعلى مستوى فى خمسة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بدعم انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي ، على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، ويدعم الأسعار أيضا توقف نحو 84% من إنتاج خليج المكسيك بسبب العواصف.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.25% إلى مستوي 43.45$ ، من مستوى الافتتاح عند 43.35$، وسجل أدنى مستوي عند 43.22$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.3% إلى مستوي 46.08$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 45.95$ ، وسجل أدنى مستوي عند 45.84$.

عند تسوية الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 43.55$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.2% ، بسبب عواصف خليج المكسيك.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 21 آب/أغسطس، فى خامس انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بنحو 3.7 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 509.5 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 17 نيسان /أبريل الماضي ،فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 3.4 مليون برميل.

بسبب الإعصار "ماركو" والعاصفة المدارية "لورا" أوقفت شركات الطاقة فى خليج المكسيك حوالي 84% من إنتاج النفط البحري فى المنطقة التي تساهم بنسبة 17% من إجمالي إنتاج النفط فى الولايات المتحدة ، بما يعني توقف إنتاج حاليا يتجاوز 1.56 مليون برميل يوميا بما يعادل نسبة 14% من الإنتاج الأمريكي.