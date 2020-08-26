شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 26-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول المتوسط المتحرك 50، ولم يظهر أي حركة قوية منذ الصباح، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتقاطع بشكل سلبي، مما يدعم التوقعات باستئناف الاتجاه الهابط بقية اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون 0.7243، بينما يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 0.7065.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7130 والمقاومة 0.7240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط