شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 26-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر عقود خام برنت فوق مقاومة النطاق الجانبي، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم، بانتظار التخلص من العزم السلبي واكتساب عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لمواصلة الارتفاع على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن محطتنا التالية تتواجد عند 47.60 وتمتد إلى 49.00 بعد تخطي المستوى السابق، في حين يمثل الثبات فوق 44.15 شرط مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 45.00 والمقاومة 47.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد