شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 26-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر النفط على ثباته فوق مستوى 43.05، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 45.00، في حين يتطلب تحقيقه الثبات فوق 41.90 والأهم فوق 41.05.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد