شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 26-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة اختباراً لمقاومة القناة اللحظية الهابطة ولا يزال دونها، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يضغط سلباً على السعر، بانتظار زيارة مستوى 25.06 كهدف رئيسي تالي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 26.90 لاستمرار الاتجاه الهابط المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.50 والمقاومة 27.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط