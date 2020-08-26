شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 26-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الذهب بسلبية واقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 1907.00، ويظهر بعض الميل الصاعد الآن متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، وطالما أن السعر دون 1934.86، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، حيث لا يزال التأثير السلبي لنموذج الرأس والكتفين فعالاً، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1901.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1905.00 والمقاومة 1950.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط