شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 26-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية جديدة ليهاجم المقاومة المحورية 1.3145 ويتحرك فوقها، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الثبات فوق هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي ويدفع السعر لتحقيق مكاسب تبدأ عند 1.3225 وتمتد إلى 1.3400، بينما التداول دونه من جديد سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستوى 1.3015 بشكل رئيسي.
لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد الآن إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 1.3145.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3015 والمقاومة 1.3200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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