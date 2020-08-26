شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 26-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالتذبذب داخل العلم المثلثي الهابط، ولا زلنا ننتظر كسر 1.1800 لتأكيد استمرار الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، ليبقى السيناريو السلبي قائماً وفعالاً بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي يتواجد عند 1.1695، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون 1.1850.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1720 والمقاومة 1.1880

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط