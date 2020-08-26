أسعار «الذهب والدولار» في مصر اليوم

تراجعت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 26 غسطس 2020، بقيمة بلغت جنيها واحدا وذلك بعد تراجعها خلال تعاملات أمس الثلاثاء بقيمة بلغت 8 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 سجل نحو 845 جنيها، وعيار 18 نحو 724 جنيه، وعيار 24 نحو 966 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6760 جنيها.

يأتي ذلك بعد أن ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات أمس الاثنين بقيمة بلغت نحو 4 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

سعر الدولار

استقر سعر الدولار، أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2020 في بعض البنوك العاملة في السوق المحلية.

Advertisements

وتراجع سعر الدولار، 3 قروش أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات الاثنين في بعض البنوك العاملة في السوق المحلية، بينما انخفض بقيمة بلغت 4 قروش في البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الدولار نحو 15.85 جنيهًا للشراء، و 15.95 جنيهًا للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

وبلغ السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، للدولار نحو 15.82 جنيهًا للشراء، و 15.95 جنيهًا للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.84 جنيهًا للشراء، و15.94 جنيهًا.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.84 جنيهًا للشراء، 15.94 جنيهًا للبيع.

وكان سعر الدولار الأمريكي، يشهد حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، خلال فترة تجاوزت الشهرين، قبل أن يصعد بقيمة بلغت 11 قرشًا خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مايو الماضي.