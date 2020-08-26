شكرا لقرائتكم خبر عن 5.2 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والصين أول 7 أشهر من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصناعة والتجارة أن الصين تحتل المرتبة الـ20 في قائمة أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصري بإجمالي استثمارات بلغت وحتى حوالي 7,2 مليار دولار موزعة على 1736 مشروعاً بنهاية عام 2018.

وبحسب بيان لوزارة الصناعة، فإن الصين تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر في العالم حيث سجلت معدلات التبادل التجارى بين البلدين خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري 5 مليار و244 مليون دولار.

وتلقت وزيرة الصناعة اتصالا هاتفياً من لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة ، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتذليل العقبات لزيادة التدفقات التجارية بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه أشاد السيد لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة بالجهود التي تبذلها الوزارة لتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين والتغلب على التحديات التي تواجه الشركات الصينية في مصر، مشيراً إلى أن مصر والصين تتميزان بعلاقات تاريخية تمتد لأعوام طويلة حيث يمثل العام الحالي الذكرى الـ64 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ، وتعد مصر أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين .

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وأضاف ليتشيانج أن مصر والصين قدمتا مثالاً يحتذى به في الصداقة والتضامن منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد فيما يتعلق بالتنسيق وتبادل الخبرات لمكافحة هذا الفيروس، فضلاً عن تبادل المستلزمات الطبية والذي كانت مصر من أوائل البلدان التي قدمت مساعدات طبية للصين خلال الأزمة.

ووجه السفير الصيني للوزيرة الدعوة للمشاركة في الدورة الرابعة من معرض الصين الدولي للاستيراد حيث شاركت مصر كضيف شرف الدورة الأولى ولقيت المنتجات المصرية المعروضة بالمعرض رواجاً واسعاً لدى الزوار، مشيراً إلى إمكانية تقديم الصين المساعدة في إيجاد قنوات انتقال خضراء في ظل أزمة فيروس كورونا وذلك لتسهيل إجراءات إنتقال الأشخاص والبضائع من وإلى الصين.