شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بضغوط هبوط 8 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.06% خاسراً 4.67 نقطة ليصل إلى مستوى 7933.69 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.09% رابحاً 7.97 نقطة ليصل إلى مستوى 8737.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 101.7 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال.

وهبطت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.37%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.23%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.13%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، ثم قطاعي الطاقة والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.04%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.03%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.14%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.70%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.19%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.78%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.60%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.38%.

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وقفز 109 أسهم خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الباحة" بنسبة 8.34%، ثم سهم "المصافي" بنسبة 7.81%، ثم سهم "فيبكو" بنسبة 5.53%، فيما تراجع 66 سهماً على رأسها سهم "ساب" بنسبة 2.73%، ثم سهم "أسمنت القصيم" بنسبة 1.88%، ثم سهم "الحكير" بنسبة 1.42%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 232.6 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن تعليق تداول سهم شركة سلامة للتأمين التعاوني في السوق لجلسة تداول واحدة اليوم الأربعاء، على أن يستأنف تداول سهم الشركة لمدة 20 جلسة تداول ابتداءً من يوم الخميس الموافق 27 أغسطس تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية الخميس الموافق 24 سبتمبر، في حال لم تقم الشركة بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار اليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الأحد 27 سبتمبر حتى إعلانها عن القوائم المالية.