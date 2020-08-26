شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.40% رابحاً 21.230 نقطة ليصل إلى مستوى 5269.20 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.47% رابحاً 27 نقطة ليصل إلى مستوى 5833.17 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.31% رابحاً 12.890 نقطة ليصل إلى مستوى 4157 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.40% رابحاً 16.410 نقطة ليصل إلى مستوى 4170.17 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 109.4 مليون سهم بقيمة 19.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5090 صفقة، وصعدت 8 قطاعات على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.79%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 1.01%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.54%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.53%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%، ثم قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاعي المنافع والمواد الأساسية بنسبة 0.31%، 0.08%، على التوالي.

وجاء سهم شركة أسمنت الهلال على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.38%، يليه سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 9.98%، ثم سهم شركة الساحل للتنمية والاستثمار بنسبة 8.10%، فيما تصدر سهم شركة وربة كابيتال القابضة الحمراء بانخفاض بنسبة 12.55% ثم سهم شركة آسيا كابيتال الاستثمارية بنسبة 5%، ثم سهم شركة التخصيص القابضة بنسبة 4.95%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي:

أولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 و 31-12-2019:

شركة تمكين القابضة.

ثانيا: شركات لم تقدم بيانات 31-12-2019:

الشركة العالمية للمدن العقارية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

ثالثا: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 و 31-01-2020:

شركة ايفكت العقارية.

رابعا: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة الاثمار القابضة.

شركة مجموعة الرأي الإعلامية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

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خامساً: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

سادسا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة أم القيوين للاستثمارات العامة.

شركة راس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

سابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

شركة الإثمار القابضة.

ثامنا: شركات موقوفة بقرار من لجنة النظر في المخالفات:

شركة ياكو الطبية.

شركة الإثمار القابضة.

تاسعا: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.