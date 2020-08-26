شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بالمستهل بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.60% خاسراً 14.02 نقطة ليصل إلى مستوى 2290.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 109.5 مليون سهم محققة ما قيمته 108.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2230 صفقة لعدد 31 سهماً، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.50%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.90%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.88%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.51%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.75%، ثم قطاعى التأمين والنقل بنسبة 0.17%، 0.01%، على التوالى.

وقفزت 5 أسهم ببورصة دبى خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 8.7%، ثم سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.14%، فيما تراجع 19 سهماً على رأسها سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 4.87%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.87%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9.8 مليون ورقة بقيمة 29.6 مليون درهم.

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وفي سياق متصل أعلنت إدارة بورصة دبي، عن إيقاف التداول على أسهم شركة دار التكافل، بدءاً من الساعة 11:00 صباحا لتزامنه مع موعد انعقاد الجمعية العمومية اليوم الأربعاء، ولحين الافصاح عن القرارات.

فيما أعلنت بورصة دبى أن آخر يوم تداول لاستحقاق أسهم المنحة للشركة الوطنية الدولية القابضة.