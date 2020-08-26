شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للإحصاء يكشف عن زيادة فى أعداد حوادث الحرائق 9.4 % عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم بيان حول حوادث الحـرائق فى مصر عام 2019 وكان من أهم مؤشراته بلوغ عــدد حـوادث الحريق عـــلى مستوى الجمهورية 50662 حادثـة عام 2019 ،بينمــا كانت 46323 حادثة عـام 2018 بنسبة زيادة قدرها 9.4% .

ووفقـــاً للحــالة الجنائية يأتى الإهمال فى المرتبة الأولـــى لحوادث الحريــق بعـدد 25029 حـادثة بنسبة 49.4%، يليــه الحــريق العـــارض بعــدد 23046 حـــادثة بنسبة 45.5% ،ثــم الحريق العمــد بعــدد 2587 حــادثة بنسبــة 5.1%خلال عام 2019 .

وأهم المسببات الرئيسية للحريق هي النيران الصناعية (أعقاب السجائر - أعواد الكبريت - مادة مشتعلــة - شمـاريخ إلخ ... ) بنسبة 59.3% ، الماس الكهربائى أوالشرر الإحتكاكى بنسبة 18.5% ، الإشتعال الذاتي بنسبة 10.2% ، المواقد والأفران والغلايات بنسبة 6.8% ، حرائق الغازات بنسبة 4.4% وفى المرتبة الأخيرة الحرائق البترولية والسوائل الملتهبة بنسبة 0.8% من إجمالي مسببات الحريق .

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وجاءت الارض الفضاء ( القمامة والمخلفات ) فى المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بنسبة 46.7% ، يليها المبانى السكنية بنسبة 31% ، وفى المرتبة الأخيرة سجلت المنشآت الشرطية والسياحية نسبة 0.1 % .

وتأتي محافظة القاهرة في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريـق بعدد 7114 حادثة بنسبة 14% ، يليها محافظة الإسكندرية بعدد 3516 حادثة بنسبة 6.9% ، وفى المرتبــــة الأخــــيرة محـــافظة شمـــال سينـــاء بعدد 72حادثة بنسبـــة 0.1 % من إجمــالى حوادث الحريق .

وسجل شهـر مايـو المرتبة الأولي لحـوادث الحريق بنسبة 10.9% ،يليـــه شهـــريونيو بنسبـة 9.6% وأخيراً شهرى فبراير، ديسمبر بنسبة 6.7% وهــي الأقل عـلى مستـــوى الأشهـر.

وبلـغ عــدد المتوفين مـن ضحايـا الحريـق 249 متوفى من المدنيين ، 3 من رجـال الإطفـاء ، وبالنسبة للمصابين فقـد بلغ 1149 مصاباً من المدنيين ، 54من رجال الإطفاء .