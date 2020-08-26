شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مؤشر أعمال البناء في أستراليا لكن دون المتوقع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات حكومية أستراليا انخفاض مؤشر أعمال البناء المكتملة في البلاد خلال يونيو/حزيران لكن بأقل من التوقعات.

وكشفت البيانات عن انخفاض مؤشر أعمال البناء المكتملة في أستراليا بنسبة 0.7% بينما أشارت التوقعات إلى تراجع بنسبة 6.5%. مقارنة بارتفاع نسبته 0.7% في مايو/أيار.

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