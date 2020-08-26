شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يتجه نحو الارتفاع بعد بيانات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو هامشي في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية بالتزامن مع ضغوط على العملة الأمريكية.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع مؤشر أسعار منتجي الخدمات في اليابان بنسبة 1.2% في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات ارتفاع نسبته 0.8%.



وسوف يدلي رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" غدا بتصريحات هامة على هامش ملتقى اجتماعا "جاكسون هول".

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كانت التوترات التجارية بين أمريكا والصين قد هدأت بعد الإعلان عن مشاورات ثنائية عبر الهاتف بين مسؤولين من البلدين للتركيز على العلاقات التجارية والالتزام ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.



وتعاني اليابان من احتمالات وجود موجة ثانية من فيروس كورونا في ظل ارتفاع عدد الإصابات بالمرض في بعض المناطق والحديث عن إمكانية فرض بعض القيود والإغلاق.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 07:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 106.3، وسجل أعلى مستوى عند 106.5 في حين سجل أقل سعر عند 106.3.