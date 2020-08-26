شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتعافى جزئياً من خسائر الجلسات الماضية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء لتتعافى بشكل جزئي من الخسائر التي سجلها المعدن في الجلسات الماضية.



يأتي ذلك رغم ارتفاع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة واقل مستوى عند 92.9 نقطة.



هذا، وانخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمر/أيلول بنسبة 1.3% أو ما يعادل 33 سنتاً وأغلقت جلسة أمس الثلاثاء عند 26.273 دولار للأوقية.

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ومن المنتظر غدا الخميس إلقاء رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" لخطاب هام على هامش اجتماعات "جاكسون هول".



وعلى الأرجح، سيركز الخطاب على أحدث التطورات على صعيد إجراءات السياسة النقدية في مواجهة تبعات أزمة فيروس "كورونا" والخطوات اللازمة التي يمكن اتخاذها.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 07:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 26.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 26.8 دولار وأقل سعر عند 26.3 دولار.