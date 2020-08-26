شكرا لقرائتكم خبر عن "التقاعد السعودية" تودع أكثر من 6.6 مليار ريال للمستفدين عن شهر أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد السعودية عن إيداعها للمعاشات التقاعدية عن شهر أغسطس من العام الجاري البالغة أكثر من 6.6 مليار ريال، لأكثر من 2.2 مليون عميل ما بين متقاعد ومستفيد.

وقالت المؤسسة أن ذلك يأتي ضمن التزام المؤسسة العامة للتقاعد بتحويل المعاشات التقاعدية لحسابات عملائها البنكية المختلفة وفقاً لموعد الصرف المحدد، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجددت "التقاعد" دعوتها لعملائها إلى الاستفادة من قنوات الخدمة الرقمية والهاتفية لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ الخدمات الإلكترونية.

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وقالت المؤسسة مؤخراً أنها تكثف مجهوداتها نحو توجيه عملائها إلى خدماتها الإلكترونية لتنفيذ جميع الخدمات والمعاملات إلكترونياً بشكل مباشر وفوري تحقيقاً لهدفها الإستراتيجي المتمثل في أَتْمَتَة جميع المعاملات والخدمات بحلول عام 2022.

وأظهر تقرير سابق للمؤسسة، أن عدد المتقاعدين بلغ نحو 945.2 ألف متقاعد، بنهاية 2019، مقارنة بـ 904.4 ألف بنهاية 2018، بزيادة قدرها 40.8 ألف متقاعد.

وأوضح التقرير أن عدد المتقاعدين الأحياء وصل إلى نحو 697.2 ألف متقاعد بزيادة قدرها 6%، بينما بلغ عدد المتوفين نحو 248.1 ألف متقاعد متوفى