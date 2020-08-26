شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تمدد فترة توفير الترددات الإضافية لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة استعداداً لعودة المدارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عن تمديد فترة توفير الترددات الإضافية على النطاقين (700، 800) ميجاهرتز بزيادة تقدر بأكثر من 50% عن الترددات المستخدمة في تلك النطاقات.

وأشارت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن ذلك يهدف لتعزيز أداء الشبكات الحالية للجيل الرابع لاستيعاب ازدياد نسبة استهلاك البيانات بالتزامن مع عودة العملية التعليمية عن بُعد، وضمانًا لاستمراريتها، مضيفةً بأنها وجهت جميع مقدمي خدمات الاتصالات برفع جاهزية البنية التحتية الرقمية، ودعم تجهيزات البنية التحتية للتعليم الافتراضي.

ولفتت الهيئة إلى أن زيادة الترددات ساهمت في استيعاب الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات خلال الفترة الماضية، حيث انعكس بشكل مباشر على أداء منظومة العمل في القطاعين الحكومي والخاص التي أسفرت عن معدلات أداء مرتفعة في توظيف التقنية في أداء مهام الجهات المختلفة.

وكانت الهيئة قد كشفت في وقتٍ سابق عن استيعاب البنية التحتية الرقمية في المملكة للزيادة الكبيرة في استهلاك البيانات خلال جائحة كورونا، حيث تجاوز استهلاك الفرد اليومي لبيانات الإنترنت المتنقل خلال تلك الفترة 3 أضعاف المتوسط العالمي الذي يقدر بـ 200 ميجابايت.