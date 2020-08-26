شكرا لقرائتكم خبر عن كامكو إنفست: أرباح الشركات السعودية الأكثر تراجعا بالخليج خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة كامكو إنفست إن صافي أرباح الشركات الخليجية تراجع بأكثر من 60% في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، إلى 16 مليار دولار.

وأوضح تقرير الشركة أن أكبر تراجع في تلك الفترة كان من نصيب الشركات المدرجة بالسوق السعودية، التي تقلصت أرباحها بواقع 20 مليار دولار أو ما نسبته 70%، إلى 9.5 مليار دولار، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح نائب رئيس البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية لدى الشركة رائد دياب، إن هذا التراجع يأتي بسبب عمليات الإغلاق لاحتواء انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي أثر سلبا على أسهم قطاع الطاقة والبنوك والمواد الأساسية.

Advertisements

وأشار إلى أن أسهم الطاقة كان لها الأثر الكبير، مع تراجع تاريخي لأسعار النفط خاصة في شهر مارس وذلك كان له الأثر الكبير على أسهم قطاع الطاقة.

وقال دياب إن القطاع المصرفي واجه تحديات التراجع في الفوائد والرسوم والعمولات مع تأجيل الأقساط لفترة من الزمن لمواجهة آثار الجائحة على القطاع الخاص، وقد شكل ذلك ضغطاً على صافي هوامش الفائدة.

وبحسب التقرير، تراجعت أرباح الشركات المدرجة ببورصة الكويت بنسبة 90% بسبب هبوط أرباح القطاع المصرفي الكويتي بنسبة 88% إلى 100 مليون دولار، نهاية الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع 817 مليون دولار للربع المماثل من العام السابق.

وتراجعت أرباح شركات الاتصالات الكويتية ببنسبة 35% وكان التراجع بالنسبة لشركة زين 28% جراء الإغلاق لمتاجر التجزئة والقيود المفروضة على السفر فتراجعت إيرادات التجوال للاتصالات.