شكرا لقرائتكم خبر عن 35.6 مليون ريال أرباح صندوق "جدوى ريت" بالنصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف التقرير المالي الأولي لصندوق جدوى ريت السعودية المملوك لشركة جدوى للاستثمار، عن تحقيقه صافي ربح بلغ 35.6 مليون ريال، بعائد خلال الفترة بلغ 3.5% خلال النصف الأول من 2020.

وبحسب بيان لـ"تداول"، بلغت قيمة صافي الأصول 1.76 مليار ريال، وبلغ إجمالي المصاريف 30.9 مليون ريال خلال النصف الأول من 2020.

وبلغ الدخل من العمليات التشغيلية 55.90 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من 2020، مقابل 57.25 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.