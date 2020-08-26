شكرا لقرائتكم خبر عن "بنك ساب": الاستحواذ على "البنك الأول" دفعنا لتسجيل خسائر غير متكررة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال ديفيد دو، المدير التنفيذي لبنك ساب المدرج بالسوق السعودي، أن البنك سجل خسائر غير متكررة خلال الربع الثاني من العام الحالي بسبب تجنيب مخصصات الشهرة بعد الاستحواذ على "البنك الأول".

وأوضح في مقابلة مع "العربية"، أن هذه الخسائر الكبيرة محاسبية ناجمة عن إثبات مخصص خسائر الانخفاض في قيمة الشهرة، مؤكدا أن هذه الأرقام غير متكررة وغير نقدية، ولا تؤثر على المركز المالي للبنك.

وبين أن ارتفاع السهم بعد اتفاقية الاستحواذ اضطرنا لتسجيل مخصصات بـ 5.4 مليار ريال، ولقد خفضنا تقييم "الأول" في الدفاتر بمليار ريال بعد أزمة كورونا.

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وأكد أن أسباب الخسارة ترتبط بالشهرة بعد الاندماج مع البنك الأول، وهي متعلقة بالسعر الذي قيموا عليه الأسهم التي قاموا بإصدارها لعملية الاندماج.

وتكبد البنك السعودي البريطاني "ساب" خسائر بـ7.3 مليار ريال بالربع الثاني، مقارنة بخسائر 260 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وتحولت نتائج البنك خلال النصف الأول من العام الجاري للخسارة بـ6.2 مليار ريال، مقارنة بأرباح مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. ويعزى تسجيل صافي خسارة بشكل رئيسي إلى إثبات مخصص خسائر الانخفاض في قيمة الشهرة في الربع الحالي بنحو 7.4 مليار ريال.