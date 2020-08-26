شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة القابضة تعتزم اقتناص فرص استثمارية جديدة بالأسهم وقطاعي الطيران والفنادق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة، طلال الميمان، أن شركته على وشك اقتناص فرص عند نزول الأسهم في الشركات العالمية الجيدة، إضافة إلى قطاعي الطيران والفنادق.

وأوضح الميمان في مقابلة مع قناة العربية، أن استثمارات الشركة في قطاع التكنولوجيا الأمريكي حققت نتائج إيجابية، مثل تويتر وليفت وأوبر، إضافة إلى بنك سيتي.

وأشار إلى استثمارات المملكة القابضة في فلاي ناس، مؤكداً أن استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل.

وأشار إلى أداء قوي لاستثمارات المملكة القابضة في سوق الأسهم السعودية، مشيرا إلى أن شركته لم تزل تؤدي نتائج جيدة في البنك السعودي الفرنسي مقارنة بالأوضاع الاقتصادية.

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يشار إلى أن الشركة أعلنت أمس عن تحولها إلى خسارة فصلية بقيمة 1.12 مليار ريال نهاية الربع الثاني من العام الحالي مقابل أرباح بقيمة 143.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن سبب هذه النتائج يعود إلى انخفاض حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وأيضا ارتفاع الخسائر الأخرى، كذلك انخفاض إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى الناتجة عن جائحة كوفيد 19، إضافة إلى ارتفاع مصروف الزكاة وارتفاع خسائر أصول مالية وأيضا انخفاض دخل التوزيعات.

وتحولت الشركة إلى صافي خسارة بقيمة 1.17 مليار ريال نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقارنة مع أرباح بقيمة 315 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 50.1 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل أرباح بلغت 171.4 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.