شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود القهوة الآجلة يرتفع بقوة– تحليل – 26-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر القهوة استسلامه لسيطرة الميل الصاعد باندفاعه مؤخرا فوق الحاجز المستقر عند 118.95 لنلاحظ تشكيله بذلك لموجه صاعدة قوية مسجلا من خلالها مستوى 124.45. كذلك بدء تشكيل مؤشر ستوكاستيك لموجات صاعدة سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي لنتوقع استهداف السعر بذلك لمستويات إيجابية جديدة قد تبدأ من 128.80 وصولا نحو 134.40 بتداولات الفترة القادمة. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 119.00 و 126.80 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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