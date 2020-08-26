شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يسجل الهدف الأول- تحليل - 26-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج تأثره بسيطرة الميل الصاعد لنلاحظ ابتعاده عن دعم القناة الصاعدة المتمركز قرب 124.50 وتسجيله للهدف الإيجابي الأول المستقر عند 126.00, استمرار تذبذب السعر ضمن محاور القناة الصاعدة ومحاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, فإن ذلك يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة لنتوقع تجاوزه للعائق المستقر عند 126.75 وانجذابه بذلك نحو 128.30 بتداولات الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.00 و 126.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد