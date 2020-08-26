شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يكرر الضغط على الحاجز-تحليل - 26-8-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم
شكّل سعر الزوج بتداولات يوم امس موجه صاعدة جديدة مجددا بذلك الضغط على الحاجز المستقر عند 139.80 ليزيد ذلك من فرص تجديده للمحاولات الصاعدة والناتجة عن استقراره العام ضمن محاور القناة الصاعدة الرئيسية.
لتأكيد المسار الصاعد, ننصح بانتظار تقديم السعر لإغلاق إيجابي فوق الحاجز الحالي ومن ثم لنتوقع استهدافه لمستوى 140.80 وصولا نحو 142.30 بتداولات الفترة القادمة, أما فشل تحقيقه للاختراق فإن ذلك سيجبره على الهبوط بشكل تصحيحي ليتكبد بذلك العديد من الخسائر بوصوله نحو 138.60 و 137.40 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 138.80 و 140.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتأكيد الاختراق
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