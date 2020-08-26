شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتأثر بسلبية لحظية– تحليل - 26-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر البلاتين مؤخرا لسلبية لحظية بتذبذب مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 80 ليؤكد ذلك تأجيله للهجوم الصاعد مشكلا بعض التذبذب السلبي بوصوله نحو 915.00. استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية واستمرار تشكيل مستوى 980.00 لعائق أمام التداولات الصاعدة, فإن ذلك يدعونا للتمسك بالترجيح السلبي المؤقت والذي قد يستهدف بدوره مستوى 866.00 وبتجاوزه قد تمتد الخسائر نحو الدعم المحوري الممتد نحو 745.00 بتداولات الفترة القادمة. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 945.00 و 866.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز

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