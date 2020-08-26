شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس دون أي جديد– تحليل -26-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر النحاس باستمرار تأجيله للمحاولات الصاعدة واستقراره السلبي دون الحاجز المتمركز عند 3.000, ثبات هذا الحاجز يدعونا للتمسك بالترجيح التصحيحي الهابط ليتكبد بذلك بعض الخسائر بانجذابه نحو 2.8500 وصولا للدعم الممتد نحو 2.7650.

أما نجاح السعر بالقفز فوق الحاجز الحالي والثبات فوقه, فإن ذلك سيعيده للمسار الصاعد وليبدأ باستهداف العديد من المستويات الإيجابية والتي تبدأ من 3.1200.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.0000 و 2.8500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز