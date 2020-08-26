شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ينخفض أمام الدولار مع هدوء التوترات بين واشنطن وبكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية لا سيما الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد هدوء التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



ولا تزال أزمة فيروس كورونا هي الشغل الشاغل لاقتصادات العالم، فتارة يجري الحديث عن اعتماد وكالة الغذاء والدواء الأمريكية لبلازما دم المتعافين كعلاج للمرض، وتارة أخرى تذكر صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تدرس الاستخدام الطاريء للقاح "أسترازينيكا" المضاد للفيروس التاجي.

Advertisements



وسوف تتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع نحو اجتماعات "جاكسون هول" التي تضم مصرفيين وخبراء في الاقتصاد.



وعلى هامش الملتقى السنوي في "جاكسون هول"، سوف يلقي رئيس البنك المركزي "جيروم باول" خطاباً يوم الخميس للحديث عن أبرز التحديات وخطوات السياسة النقدية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 07:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.1817، وسجل أعلى سعر عند 1.1843 في حين سجل أقل سعر عند 1.1807.