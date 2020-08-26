الاقتصاد

النفط يتراجع في انتظار البيانات الرسمية للمخزون الأمريكي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء على نحو طفيف، وذلك قبيل صدور البيانات الرسمية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة.


كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بيانات أولية غير رسمية عن هبوط مخزون النفط في البلاد بنحو 4.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 4.3 مليون برميل.


وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم عن بيانات مخزونات النفط الرسمية في أمريكا عن الأسبوع الماضي.

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وتلقى النفط دعما في الآونة الأخيرة من تعرض سواحل خليج المكسيك لعاصفة عاتية مما أدى إلى انخفاض حاد في الإنتاج الأمريكي من النفط والغاز الطبيعي.


وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 07:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة واقل مستوى عند 92.9 نقطة.


وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الفورية لخام "نايمكس" الأمريكي بحلول الساعة 06:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 43.2 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 43.4 دولار وأقل سعر عند 43.2 دولار.

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