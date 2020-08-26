شكرا لقرائتكم خبر عن البلاتينيوم يتعرض للضغط من ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخلى البلاتينيوم عن بعض المكاسب التي حققها في جلسة الثلاثاء حيث تعرض للضغط خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وحشد الذهب بعض الزخم الشرائي الجديد لكنه لا يزال غير قادر على اجتياز الحاجز النفسي 2000 دولار للأوقية، وذلك في الوقت الذي يتباين فيه أداء المعادن النفيسة، ومن بينها البلاتينيوم.



ويرى محللون أن البلاتينيوم سيجذب بعض الطلب من المستثمرين الذين أصبحوا يرون أسعار الذهب والفضة مرتفعة ويبحثون عن أصل استثماري آخر.

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وعلى هامش اجتماعات "جاكسون هول" يوم الخميس، سوف يدلي رئيس البنك المركزي "جيروم باول" بخطاب غدا الخميس للحديث عن أبرز التحديات وخطوات السياسة النقدية والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة تداعيات كورونا على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 06:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة واقل مستوى عند 92.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الفورية للبلاتينيوم بحلول الساعة 06:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 930.3 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 939 دولارا وأقل سعر عند 929.6 دولار.