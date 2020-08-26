شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بعد جلستين من الخسائر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت اسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء بالجلسة الآسيوية بعد يومين من تسجيل الخسائر مع تحول الأنظار نحو ملتقى "جاكسون هول" والترقب لخطاب رئيس الاحتياطي الاتحادي.



وسوف يدلي رئيس البنك المركزي "جيروم باول" بخطاب غدا الخميس على هامش اجتماعات "جاكسون هول" للحديث عن أبرز التحديات وخطوات السياسة النقدية والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة تداعيات كورونا على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.

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وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول في جلسة الثلاثاء بنسبة 0.8% أو ما يعادل 16.10 دولار إلى 1923.1 دولار للأوقية.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 06:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة واقل مستوى عند 92.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 06:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1927.8 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1939.9 دولار وأقل سعر عند 1926.8 دولار.