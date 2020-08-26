شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم الآسيوية تتراجع في انتظار خطاب رئيس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت معظم أسواق الأسهم الآسيوية خلال العاملات الصباحية اليوم الأربعاء وسط ترقب عن كثب لخطاب رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".



واستوعب الأسواق الأنباء الإيجابية لهدوء التوترات بين الولايات المتحدة والصين على الصعيد التجاري.



وفيما يشبه الهدنة بين أكبر اقتصادين في العالم، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عقد مشاورات على مستويات رفيعة بين مسؤولين من واشنطن وبكين لنزع فتيل التصعيد والتركيز فقط على الالتزام بشروط المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي تم إبرامه بين البلدين في وقت سابق هذا العام.

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وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "نيكي 225" القياسي الياباني في التعاملات الصباحية بحوالي 0.3% ، كما انخفض مؤشر "هانج سينج" ببورصة هونج كونج بنسبة 0.3%، بينما انخفض مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 1%.



وعلاوة على ذلك، هبط مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي بنسبة 0.3%، بينما تباين أداء مؤشرات الأسهم في تايوان وسغافورة وإندونيسيا، وتراجع مؤشر "إس أند بي:إيه إس إكس" الأسترالي بنسبة 0.8%.



وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" سوف يلقي خطاباً على هامش ملتقى "جاكسون هول" يوم الخميس للحديث عن أحدث التطورات الاقتصادية في مواجهة كورونا.