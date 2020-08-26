الاقتصاد

الدولار النيوزلندي يستقر إيجابياً بعد بيانات الميزان التجاري

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار النيوزلندي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو إيجابي خلال تعاملات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات الميزان التجاري.


وأظهرت بيانات حكومية أن الميزان التجاري النيوزلندي سجل فائضاً  بحوالي 282 مليار دولار نيوزلندي في الشهر الماضي بينما توقع محللون تحقيق فائض عند 285 مليار دولار نيوزلندي.

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يأتي ذلك في الوقت الذي تعد فيه نيوزلندا من أكثر الدول نجاحاً في احتواء فيروس حيث لم تسجل سوى عدد قليل من الإصابات والوفيات كما تجاوزت أكثر من مائة يوم متتالية دون تسجيل اي حالة إصابة محلية بالمرض في نجاح كبير للحكومة النيوزلندية.


وسوف تتجه أنظار الأسواق في وقت لاحق هذا الأسبوع نحو اجتماعات "جاكسون هول"، وعلى هامش الملتقى، سوف يدلي رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بتصريحات هامة تتعلق بالسياسة النقدية والتطورات لاقتصادية في زمن كورونا.


وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 05:54 بتوقيت جرينتش عند 0.6549، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6564 في حين سجل أقل سعر عند 0.6544.

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