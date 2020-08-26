شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء 26-8-2020 استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت، حيث سجلت اللحوم الكنوز 110-140 جنيها، والسجق 110-140 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادى 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك والاستيك كندوز 130-150 جنيها فى الكيلو، الكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو، البرجر البلدى فسجلت 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها .

واستقرت أسعار اللحوم الضأن 120-140.جنيها،، بينما استقرت اسعار اللحوم الجملى 100-120 جنيها.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة غرفة القاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أعلن عن تكثيف الجهود، والتنسيق مع كافة الجهات لمواصلة الاستقرار الذى يشهده السوق حاليـًا من خلال آليات العرض والطلب بالسعى دائمًا إلى زيادة المعروض من السلع المختلفة، خاصة فى ظل التدخل الحكومى الواضح بآليات تضمن توافر مزيد من السلع.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة القاهرة لمناقشة الموضوعات التى تهم السوق خلال الفترة الحالية ومتابعة مدى توافر السلع فى الأنشطة المختلفة، والتأكيد على استمرار رفع الشعب التجارية تقارير لرصد حالة السوق بشكل يومى للوقوف على أى مستجدات قد تحدث، والإعلان عنها من أجل الحفاظ على حالة الاستقرار التى تسود السوق مؤخرًا، خاصة فى ظل المبادرات الحكومية المهمة والتى تدعم الحركة التجارية، وتساند المواطن وتستهدف تنمية وتطوير الاقتصاد.