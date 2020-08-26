شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يفعّل السيناريو السلبي – تحليل - 26-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك كسراً لدعم المثلث المتماثل الذي يظهر بالصورة واستقر دونه، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط على المدى اللحظي، في طريقه للتوجه نحو 0.9000 كهدف سلبي أول.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم بدعم من التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الثبات دون 0.9120 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9030 والمقاومة 0.9130

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط