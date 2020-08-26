شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يفقد العزم – تحليل - 26-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية طفيفة يوم أمس ليتحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك فقد عزمه الإيجابي ليظهر تشبع واضح في الشراء، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف زيارة مستوى 0.7065 مبدئياً.

نذكر بأن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون 0.7243، حيث إن اختراقه سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7130 والمقاومة 0.7240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط