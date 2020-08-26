شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يخرج من النطاق الجانبي – تحليل - 26-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر عقود خام برنت من تخطي مقاومة النطاق الجانبي والثبات فوقها، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الفترة القادمة، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 47.60.

القناة الصاعدة تستمر بتنظيم الموجة الصاعدة المتوقعة، والتي تمتد أهدافها إلى 49.00 بعد تجاوز المستوى السابق، مع الإشارة إلى أهمية الثبات فوق 44.15 لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 45.00 والمقاومة 47.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد