شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينجح بالاختراق – تحليل - 26-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النفط بتأكيد اختراق مستوى 43.05 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، ليعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 45.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الانتباه إلى أن استمرار الارتفاع المتوقع يتطلب الثبات فوق 41.90 والأهم فوق 41.05.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد