شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة مستقرة – تحليل - 26-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الفضة على ثباته دون مستوى 26.90، ويتحرك داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، يدعمها المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا المنتظر يتواجد عند 25.06.
يجب الانتباه إلى أن اختراق 26.90 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.50 والمقاومة 27.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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