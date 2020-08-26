الاقتصاد

الفضة مستقرة – تحليل - 26-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الفضة على ثباته دون مستوى 26.90، ويتحرك داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، يدعمها المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا المنتظر يتواجد عند 25.06.

 

يجب الانتباه إلى أن اختراق 26.90 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.50 والمقاومة 27.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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