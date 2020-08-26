شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يكمل النموذج السلبي – تحليل - 26-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكمل سعر الذهب تشكيل نموذج الرأس والكتفين الذي تظهر ملامحه بالرسم البياني أعلاه بعد إغلاق الشمعة اليومية دون خط الرقبة المكسور، ويجري عملية إعادة اختبار لهذا المستوى الآن، بينما يفقد مؤشر ستوكاستيك عزمه الإيجابي بشكل تدريجي.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستويات 1907.00 – 1901.80 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن اختراق مستويات 1929.50 ثم 1934.86 سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1905.00 والمقاومة 1950.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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