شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستأنف الانخفاض – تحليل - 26-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي هبوطاً بعد اختبار مقاومة القناة اللحظية الصاعدة، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، مما يدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة، بانتظار زيارة مستويات 1.3112 ثم 1.3045 كمحطات رئيسية تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة يشترط الثبات دون مستوى 1.3245.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3090 والمقاومة 1.3250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط