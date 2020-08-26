شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستأنف الانخفاض – تحليل - 26-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي هبوطاً بعد اختبار مقاومة القناة اللحظية الصاعدة، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، مما يدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة، بانتظار زيارة مستويات 1.3112 ثم 1.3045 كمحطات رئيسية تالية.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة يشترط الثبات دون مستوى 1.3245.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3090 والمقاومة 1.3250
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستأنف الانخفاض – تحليل - 26-08-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.