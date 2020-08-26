شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يهاجم المقاومة – تحليل - 26-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الين بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليهاجم مستوى 106.44 ويحاول الثبات فوقه، لكننا نلاحظ أن السعر أغلق الشمعة اليومية دون هذا المستوى، ويتحرك دون خط المقاومة الذي يظهر بالصورة، بالتزامن مع ظهور إشارات سلبية واضحة من خلال مؤشر ستوكاستيك.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على ترجيح الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي التالي يتواجد عند 105.20، في حين يمثل اختراق 106.55 مفتاح توقف السيناريو السلبي والتحول نحول الارتفاع على المدى اللحظي للتوجه نحو 107.68 كهدف إيجابي تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.60 والمقاومة 107.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط