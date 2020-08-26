شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يفقد العزم – تحليل - 26-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس وهاجم مستوى 1.3145، لكنه يبدأ اليوم بميل هابط في إشارة لتوجه السعر لاستئناف السيناريو السلبي اللحظي، يدعمه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي ووصوله إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار التوجه نحو 1.3015 كهدف رئيسي تالي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن تأكيد اختراق 1.3145 سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3015 والمقاومة 1.3200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط