شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ضمن نموذج سلبي – تحليل - 26-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار الأخيرة ضمن نموذج علم مثلثي هابط تظهر ملامحه بالرسم البياني أعلاه، وبالتالي، يحتاج السعر لكسر 1.1800 لتفعيل التأثير السلبي لهذا النموذج ومن ثم الاندفاع لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف اختبار دعم القناة الرئيسية الصاعدة الذي يتواجد عند 1.1695.
من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.1850 يعتبر المفتاح الأول لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد والتوجه لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ باختبار 1.1905 ثم 1.1950.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1720 والمقاومة 1.1880
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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