شكرا لقرائتكم خبر عن ميدغلف للتأمين يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 26-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ميدغلف للتأمين (8030) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.07% بما يعادل -0.26 نقطة، ليبحث السهم عن قاع صاعد خلال تداولاته السابقة، يحاول من خلاله اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 23.74، ليستهدف مستوى المقاومة 26.60 من جديد استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.10 ومستوى المقاومة 25.55.