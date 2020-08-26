شكرا لقرائتكم خبر عن نادك لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 26-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد ارتفاع سهم نادك (6010) في آخر جلساته ليسجل أعلى سعر له عند 34.40، ارتد منه انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات بنسبة بلغت -2.13% بما يعادل -0.70 نقطة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، كما يصاحبه ارتفاع كبير في أحجام التداول، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 30.85، ليستهدف مستوى المقاومة 35.77.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.85 ومستوى المقاومة 34.40.