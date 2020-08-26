شكرا لقرائتكم خبر عن زجاج يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 26-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم زجاج (2150) الارتفاع في آخر جلساته، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مدعوماً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.90% بما يعادل 1.10 نقطة، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بها.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 25.65، ليستهدف مستوى المقاومة 31.30.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.65 ومستوى المقاومة 31.30.
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